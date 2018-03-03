«Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

Алишер Каланов, руководитель «Роснано», заявил о совместном с испанской фирмой Windar Renovables проекте. Новый проект будет направлен на создание башен для ветровых установок.

Партнерами согласованы условия сотрудничества. До конца месяца обе организации планируют подписать все документы на проект. Windar Renovables готовит техническую документацию. Обучение и подготовка рабочего персонала входит в обязанности Windar.По словам руководителя «Роснано», башни для ветроустановок будут производиться существующим заводом в Ростовской области, который будет модернизирован к концу 2018 года. Это позволит сократить финансовые затраты и даст возможность за более короткий срок запустить производство. Какой завод станет базой для реализации проекта, будет известно в конце марта.Каланов отметил, что до 80% материала на производство башен будет поставляться отечественными производителями. Около 1 млрд руб. планирует вложить в проект до 2024 года «Роснано». Известно, что на производство башен поступят инвестиции от «Фортум». Также будут задействованы инвестиции иностранных компаний.