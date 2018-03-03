«Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

Партнерами согласованы условия сотрудничества. До конца месяца обе организации планируют подписать все документы на проект. Windar Renovables готовит техническую документацию. Обучение и подготовка рабочего персонала входит в обязанности Windar.
По словам руководителя «Роснано», башни для ветроустановок будут производиться существующим заводом в Ростовской области, который будет модернизирован к концу 2018 года. Это позволит сократить финансовые затраты и даст возможность за более короткий срок запустить производство. Какой завод станет базой для реализации проекта, будет известно в конце марта.
Каланов отметил, что до 80% материала на производство башен будет поставляться отечественными производителями. Около 1 млрд руб. планирует вложить в проект до 2024 года «Роснано». Известно, что на производство башен поступят инвестиции от «Фортум». Также будут задействованы инвестиции иностранных компаний.