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| | «Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

«Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

Вчера, 21:38
Алишер Каланов, руководитель «Роснано», заявил о совместном с испанской фирмой Windar Renovables проекте. Новый проект будет направлен на создание башен для ветровых установок.

«Роснано» и Windar Renovables создадут башни для ветровых установок

 

Партнерами согласованы условия сотрудничества. До конца месяца обе организации планируют подписать все документы на проект. Windar Renovables готовит техническую документацию. Обучение и подготовка рабочего персонала входит в обязанности Windar.

По словам руководителя «Роснано», башни для ветроустановок будут производиться существующим заводом в Ростовской области, который будет модернизирован к концу 2018 года. Это позволит сократить финансовые затраты и даст возможность за более короткий срок запустить производство. Какой завод станет базой для реализации проекта, будет известно в конце марта.

Каланов отметил, что до 80% материала на производство башен будет поставляться отечественными производителями. Около 1 млрд руб. планирует вложить в проект до 2024 года «Роснано». Известно, что на производство башен поступят инвестиции от «Фортум». Также будут задействованы инвестиции иностранных компаний.
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