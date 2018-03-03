Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | 17-летний британец осужден пожизненно за подготовку теракта на концерте Бибера

17-летний британец осужден пожизненно за подготовку теракта на концерте Бибера

Вчера, 20:23
17-летний британец всю оставшуюся жизнь проведет в местах лишения свободы за подготовку теракта. Сообщается, что Ллойд Гантон готовил теракт на концерте канадского поп-певца Джастина Бибера в Уэльсе, который состоялся в прошлом году.

17-летний британец осужден пожизненно за подготовку теракта на концерте Бибера

 

В СМИ опубликованы данные, согласно которым подросток намеревался въехать в толпу поклонников Бибера на автомобиле, а после добивать уцелевших ножом и молотком. О своих планах он сообщил в ряде видеообращений. В одном из них он назвал себя бойцом запрещенного в России и ряде других страны террористического организации «Исламское государство»*. По его словам, атака на Кардифф должна была стать возмездием за бомбардировки в Сирии и Ираке.

Во время судебного разбирательства несостоявшийся террорист начал отрекаться от своих намерений, не признал себя виновным и заявил, что интересовался идеями террористов лишь по наивности и глупости. На самом деле он не планировал массовое убийство, не исповедует ислам, у него нет в доме Корана, и из всего мяса он предпочитает свинину.

Зачитывая стол суровый приговор, который осужденный может обжаловать через 11 лет, судья подчеркнул, что обвиняемый не видит в человеческой жизни ценности. Предположительно, Гантон страдает аутизмом.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Светозарова
Новости по теме
Поклонники Бибера попросили его отменить концерты
Поклонники Бибера попросили его отменить концерты

Поклонники популярного канадского поп-исполнителя Джастина Бибера попросили его отменить концерты. Фанаты боятся за безопасность кумира в связи с произошедшим

Телохранитель Джастина Бибера пробил ножом шины автомобиля фанатов
Телохранитель Джастина Бибера пробил ножом шины автомобиля фанатов

Телохранитель Джастина Бибера был запечатлен на фотографии вместе с ножом. Утверждается, что он разрезал шины такси в пятницу вечером в городе Рио-де-Жанейро.

Медведя, напавшего на якутского рыбака, отпугнула песня Джастина Бибера
Медведя, напавшего на якутского рыбака, отпугнула песня Джастина Бибера

По информации МВД России по Якутии, медведя, напавшего на рыбака, отпугнула песня канадского исполнителя Джастина Бибера.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости