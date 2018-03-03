17-летний британец осужден пожизненно за подготовку теракта на концерте Бибера

17-летний британец всю оставшуюся жизнь проведет в местах лишения свободы за подготовку теракта. Сообщается, что Ллойд Гантон готовил теракт на концерте канадского поп-певца Джастина Бибера в Уэльсе, который состоялся в прошлом году.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

В СМИ опубликованы данные, согласно которым подросток намеревался въехать в толпу поклонников Бибера на автомобиле, а после добивать уцелевших ножом и молотком. О своих планах он сообщил в ряде видеообращений. В одном из них он назвал себя бойцом запрещенного в России и ряде других страны террористического организации «Исламское государство»*. По его словам, атака на Кардифф должна была стать возмездием за бомбардировки в Сирии и Ираке.Во время судебного разбирательства несостоявшийся террорист начал отрекаться от своих намерений, не признал себя виновным и заявил, что интересовался идеями террористов лишь по наивности и глупости. На самом деле он не планировал массовое убийство, не исповедует ислам, у него нет в доме Корана, и из всего мяса он предпочитает свинину.Зачитывая стол суровый приговор, который осужденный может обжаловать через 11 лет, судья подчеркнул, что обвиняемый не видит в человеческой жизни ценности. Предположительно, Гантон страдает аутизмом.