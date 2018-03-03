Трамп ввел налоги на металлургию в порыве гнева

Американский президент Дональд Трамп повышает налог на импорт стали и алюминия, о своем решении он заявил в приступе гнева. Об этом пишут иностранные СМИ.

Никита Готский

ак сообщает пресса со ссылкой на чиновника из Белого дома, в тот день Трамп был не в духе и «настроился на драку». Таким его в правительстве США еще ни разу не видели. Когда лидер страны решил развязать торговую войну, он думал не о стали и других металлах. Президенту не понравились действия генерального прокурора Джеффа Сешнса, который расследует» вмешательство Москвы» в выборы 2016 года. Также Трампа беспокоит ситуация с его зятем Джаредом Кушнером, ранее потерявшего доступ к гостайне по причине желания многих стран манипулировать им в собственных целях.В первый день марта Трамп ввел новые пошлины на импорт алюминия и стали. Он заявил, что промышленность США пострадала из-за «несправедливой» торговли, отметив, что не даст никому права «пользоваться» Штатами.