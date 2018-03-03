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| | Автокатастрофа в Египте унесла жизнь девяти человек

Автокатастрофа в Египте унесла жизнь девяти человек

Вчера, 20:02
В Египте произошла страшная автокатастрофа, в результате которой погибли девять человек. Более двадцати человек получили травмы различной степени тяжести.

Автокатастрофа в Египте унесла жизнь девяти человек

 

Недалеко от Каира произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Отмечается, что не все погибшие скончались в результате столкновения. Гибель некоторых из них повлекло последующее возгорание. Восемь пострадавших пришлось срочно доставить в медучреждениях.

На данный момент у родственников погибших берут образцы ДНК по соответствующему распоряжению властей. По ним будут идентифицировать останки жертв. По-другому опознать в обгорелых фрагментах тел людей не получится. Как только останки удастся опознать, их передадут семьям. Причины автоаварии сейчас устанавливают правоохранители. Предварительно, водитель микроавтобуса попытался избежать столкновения с авто на скользкой дороге, но не справился с управлением. Есть вероятность, что к фатальным последствиям привел перегруз общественного транспорта.
Дарья Светозарова
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