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| | Во Франции сход лавины унес жизни нескольких людей

Во Франции сход лавины унес жизни нескольких людей

Вчера, 19:49
Во Франции на горнолыжном курорте в Пиренеях с гор сошла лавина. Под снежными завалами оказались пять лыжников.

Во Франции сход лавины унес жизни нескольких людей

 

В субботу, 3 января, недалеко от города Араньюэт на границе Франции и Испании, с гор сошла лавина и накрыла своим снежным завалом пять человек. Два лыжника считаются без вести пропавшими. Один отдыхающий был найден спасателями уже мертвым, как позже оказалось он был гражданином Испании. Одного пострадавшего спасатели доставили в больницу в тяжелом состоянии, он сейчас находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи. Последний пострадавший отделался легкими царапинами и испугом.

В данный момент спасатели продолжают вести поиски пропавших лыжников, которые до сих пор еще не найдены. По версии экспертов их тела потоком лавины могло отнести на много километров вдаль от прежнего их места нахождения. Также они могут находиться под толстым слоем снега, что дает очень мало шансов на их обнаружение.
Пелагея Лебединская
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