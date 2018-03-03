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| | Мужчины Голливуда присоединились к кампании против сексуальных домогательств

Мужчины Голливуда присоединились к кампании против сексуальных домогательств

Вчера, 19:26
Мужчины Голливуда во главе со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером решили поддержать женщин, страдающих от домогательств и харассмента, примкнув к социальным кампаниям, сражающимися с антисоциальным поведением. Информацию обнародовало издание The Hollywood Reporter.

Мужчины Голливуда присоединились к кампании против сексуальных домогательств

 

В открытом письме актеры, режиссеры, сценаристы и другие деятели Голливуда выказали свою поддержку женщинам, мужчинам и лицам, которые еще не определились со своим полом, призывая и и дальше бороться с насилием, дабы оне не захватило общество полностью.

В этом письме сказано, что в большинстве случаев агрессорами, которые домогаются к женщинам, являются именно представители сильного пола, поэтому каждый человек должен постараться объяснить своим друзьям, близким и коллегам всю аморальность и неправильность подобной линии поведения.

По мнению Дэвида Швиммера, это проблема касается каждого человека, который не должен оставаться к ней равнодушным, поскольку если даже она не коснулась его лично, то может затронуть его родных и близких в любой момент.
Пойда Анна
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