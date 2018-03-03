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| | В Амстердаме впервые за 6 лет замерзли каналы

В Амстердаме впервые за 6 лет замерзли каналы

Сегодня, 18:32
Впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли местные каналы. Теперь люди применяют их как каток.
 

В Амстердаме впервые за 6 лет замерзли каналы

 

На территории Старого Света уже на протяжении одной недели держится холодная погода, что немного удивительно для этой поры года. В результате, в голландской столице Амстердаме замерзли каналы, что произошло впервые за последние шесть лет. Население знаменитого города в настоящее время использует их для катания на коньках. Люди все больше предпочитают трамваям и автобусам обычные коньки, дабы доехать из одной стороны столицы в другую. Так морозы принесли не только холод, но и большой праздник для желающих укрепить мышцы ног и быстрее доехать до нужной точки города. 

Подобным образом зимой поступают и в Петербурге. Там на льду не только катаются, но и проводят концерты.

Никита Готский
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