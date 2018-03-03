Хозяин фермы в Индонезии заметил, что у новорожденного теленка форма головы существенно отличается от его сородичей и более напоминает череп кота. Непонятная мутация вызвала страх у людей, которые проживают в деревне. Слухи о рождении парнокопытного разнеслись по всем близлежащим районам поэтому вскоре оно стало очень знаменитым.
В Индонезии родился "теленок-кот"Сегодня, 15:19
Теленок без передних ног, научившийся ходить как человек, стал героем Сети. «Минотавр» проживает в Индонезии.
В Южной Америке было найдено необычное животное. Теленка-мутанта с двумя головами достали из утробы погибшей коровы.
В СМИ появилась информация о том, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов по шкале Рихтера произошло в Индонезии. Сведений о жертвах и пострадавших в данном