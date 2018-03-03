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| | В Индонезии родился "теленок-кот"

В Индонезии родился "теленок-кот"

Сегодня, 15:19
В деревне Индонезии объявился теленок с мордой, напоминающей кошачью. Животное сильно испугало местное население.

В Индонезии родился "теленок-кот"

 

Хозяин фермы в Индонезии заметил, что у новорожденного теленка форма головы существенно отличается от его сородичей и более напоминает череп кота. Непонятная мутация вызвала страх у людей, которые проживают в деревне. Слухи о рождении парнокопытного разнеслись по всем близлежащим районам поэтому вскоре оно стало очень знаменитым.

 
Другие жители Индонезии, которые приезжают на фермерское хозяйство, сопоставляют мутанта с персидским котом. Они снимают его на фотокамеру и кормят из бутылки. Вероятно, что фермер не станет убивать «кота-теленка», потому как тот обрел чересчур огромную популярность в этой стране.

Никита Готский
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