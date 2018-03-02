Битва медведя и тигра в Индии попала на видео

Посетители сафари-парка в Индии сняли на видео драку между тигром и медведем. Защищая свою территорию, тигр набросился на медведицу с медвежонком.

Местные зоологи считают победу медведицы в этой борьбе нетипичной, так как тигры обладают большей силой и быстротой. Однако, среди преимуществ медведя-губача всегда был его большой рост – высота в холке животного достигает одного метра, что соответствует аналогичным параметрам у тигра. Кроме того, тигр не смог схватить медведицу и из-за большой толщины ее меха.

Посетители сафари-парка в штате Махараштра в Индии увидели и сняли пугающую и ожесточенную схватку двух хищников – тигра и медведя. Как рассказали очевидцы, тигр Матсакур отдыхал у водоема в то время, как к нему неожиданно приблизилась медведица вместе со своим потомством. Чтобы защитить свою территорию, тигр атаковал самку, которая, в свою очередь, отчаянно защищала себя и медвежонка. По итогам борьбы, победу одержала медведица.