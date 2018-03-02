Битва медведя и тигра в Индии попала на видео

Посетители сафари-парка в штате Махараштра в Индии увидели и сняли пугающую и ожесточенную схватку двух хищников – тигра и медведя. Как рассказали очевидцы, тигр Матсакур отдыхал у водоема в то время, как к нему неожиданно приблизилась медведица вместе со своим потомством. Чтобы защитить свою территорию, тигр атаковал самку, которая, в свою очередь, отчаянно защищала себя и медвежонка. По итогам борьбы, победу одержала медведица.
Битва медведя и тигра в Индии попала на видеоВчера, 22:26
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