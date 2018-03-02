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| | Австралийская журналистка раскритиковала прическу российского сенатора

Австралийская журналистка раскритиковала прическу российского сенатора

Вчера, 22:12
Пользователи Twitter активно обсуждают фото, выложенное австралийской журналисткой Алекс Брюс-Смит. На фото запечатлена российский деятель и член Совета Федерации Валентина Александровна Петренко. Австралийку поразила прическа российского сенатора.

Австралийская журналистка раскритиковала прическу российского сенатора

 

Брюс-Смит написала в своем Твиттере, что узнала о прическе российского сенатора и хочет рассказать об этой новости с читателям.

Фото уникальной прически Валентины Петренко набрало около 22 тыс. лайков и более 8 тыс. ретвитов.

В Twitter заинтересованные начали активно делиться фото с прическами других известных людей. Волосы Петренко сравнили шевелюрой таких личностей: первая леди Камеруна Шанталь Бийя, музыкант Конвей Твитти, певица Грейс Джонс.

Пользователи, не стесняясь, начали фотошопить снимок с Валентиной Петренко и «создавать» на ее волосах гнезда и деревья.
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