Австралийская журналистка раскритиковала прическу российского сенатора

Пользователи Twitter активно обсуждают фото, выложенное австралийской журналисткой Алекс Брюс-Смит. На фото запечатлена российский деятель и член Совета Федерации Валентина Александровна Петренко. Австралийку поразила прическа российского сенатора.

Брюс-Смит написала в своем Твиттере, что узнала о прическе российского сенатора и хочет рассказать об этой новости с читателям.Фото уникальной прически Валентины Петренко набрало около 22 тыс. лайков и более 8 тыс. ретвитов.В Twitter заинтересованные начали активно делиться фото с прическами других известных людей. Волосы Петренко сравнили шевелюрой таких личностей: первая леди Камеруна Шанталь Бийя, музыкант Конвей Твитти, певица Грейс Джонс.Пользователи, не стесняясь, начали фотошопить снимок с Валентиной Петренко и «создавать» на ее волосах гнезда и деревья.