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| | Женщину-стоматолога из Британии обвинили в сексуальных домогательствах

Женщину-стоматолога из Британии обвинили в сексуальных домогательствах

Сегодня, 17:48
Британского стоматолога обвинили в сексуальных домогательствах. О безнравственном поведении заявили сразу несколько ее коллег.

Женщину-стоматолога из Британии обвинили в сексуальных домогательствах

 

46-летняя доктор Авива Райли обвинена в том, что на протяжении нескольких лет неоднократно домогалась своих коллег, а так же вела с ними разговоры, содержащие сексуальный подтекст. Стоит отметить, что все они оказались женщинами. Одна из них инкриминирует ей попытку изнасилования. Женщина рассказала, что Авива прижала ее к столу и трогала ее грудь и другие интимные части тела. Британского стоматолога в домогательствах обвиняют и те, кому пришлось покинуть работу из-за сексуальных посягательств доктора Райли.

Сама Авива заявила, что обвинения неправдивы, а все происходящее – сговор ее коллег. Стоматолог утверждает, что никого и нигде не трогала, а разговоры о белье среди женщин нельзя прировнять к действиям сексуального характера. По решению комиссии по этике Райли будет находиться на работе под пристальным контролем на протяжении полутора лет.
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