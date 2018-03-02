Российские добровольцы защищают жителей Восточной Гуты от обстрелов боевиков

Дамаск, 28 февраля. В районе сирийской Восточной Гуты замечены российские бойцы, которые помогают правительственным войскам Сирии защищать мирных жителей, которые стремятся покинуть осажденный боевиками город.

Издание Syria Today, ссылаясь на источники в Facebook и Twitter, сообщает о нахождении российских бойцов в районе Восточной Гуты. Как поясняют журналисты, речь идет о добровольцах из России, которые сражаются с боевиками на территории Сирии в составе так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Ситуация в районе Восточной Гуты остается напряженной. Сотни мирных жителей готовы покинуть осажденный боевиками город и отправится в направлении населенного пункта Эль-Вафидин. Однако, несмотря на объявление гуманитарной паузы, экстремисты уже дважды за 28 февраля открывали огонь. Целью своего обстрела они намеренно выбирали гуманитарный коридор.

Правительственные войска обеспечивают безопасность мирных жителей в Восточной Гуте. Российские добровольцы помогают армии Сирии держать ситуацию под контролем в этом особо опасном районе.

Напомним, добровольцы ЧВК «Вагнера» помогают сирийской армии зачищать территорию страны от боевиков. Во время антитеррористической операции в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля союзники попали под авиаудар ВВС международной коалиции под руководством США.

Западные СМИ моментально растиражировали новость о том, что в результате атаки американской авиации якобы погибли «сотни» россиян. При этом журналисты не подкрепляли своими заявления никакими доказательствами. Как оказалось, российские бойцы действительно стали жертвой удара коалиции с воздуха в Дейр-эз-Зоре, однако их количество было сильно завышено.

Как подчеркнул председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, погибли 14 борцов с террористами.

«На лбу напишите себе: в Сирии погибло 14 добровольцев…» — обратился он к СМИ и блогерам, которые пытались пропиариться на человеческой трагедии, публикую различные неподтвержденные подробности и откровенные вбросы.

Несмотря на этот призыв, в Сети продолжают всплывать различные фальсификации, касающиеся темы участия российских добровольцев в борьбе с террористами в Сирии.