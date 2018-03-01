Кибератака на правительство Германии продолжается

Атака хакеров на информационные ресурсы правительства Германии все еще продолжается. Спецслужбы пытаются остановить действия хакеров.

Кибератака несет опасность всем информационным серверам государственных учреждений ФРГ. По словам председателя по контролю спецслужб Армина Шустера, нападение все еще не отражено, кроме того, нанесло весомый ущерб в части секретности информации.Детальная информация о причинах и источниках атаки пока что не разглашается, дабы не предупреждать преступников. Ситуация находится под контролем спецслужб ФРГ.Известно, что атака случилась в декабре 2017 года. Хакеры внедрили вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и Минобороны ФРГ, после чего похитили ценную информацию. С нападением, связывают действия группировки «APT 28», следы которой ведут в Россию. Этот факт остается пока не подтвержденным.