Бывшая учительница рассказала, почему ходит голой перед своими детьми

Бывшая учительница Дебора Ходж шокировала интернет своими методами воспитания детей. 44-летняя женщина не стесняется быть обнажённой в присутствии детей, в том числе 21-летнего сына и 15-летней дочери. По мнению британки, в её поступках нет ничего постыдного, ведь таким образом она помогает детям избавиться от комплексов по поводу внешности.
«Даже неидеальное тело нужно принять и не стесняться его», – комментирует женщина. Британке точно удалось победить все комплексы. Даже журналиста местной газеты она встретила без одежды. Женщина считает, что родители должны обязательно подавать детям пример любви к своему телу, а значит нельзя стесняться наготы. Пользователи интернета шокированы неординарным мнением женщины, а эффективен ли такой метод борьбы с комплексами покажет время.