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| | Бывшая учительница рассказала, почему ходит голой перед своими детьми

Бывшая учительница рассказала, почему ходит голой перед своими детьми

Вчера, 19:33
Мать четырёх детей из Британии ходит перед ними обнажённой. По её мнению, такая откровенность поможет детям вырасти без комплексов.

Бывшая учительница рассказала, почему ходит голой перед своими детьми

 

Бывшая учительница Дебора Ходж шокировала интернет своими методами воспитания детей. 44-летняя женщина не стесняется быть обнажённой в присутствии детей, в том числе 21-летнего сына и 15-летней дочери. По мнению британки, в её поступках нет ничего постыдного, ведь таким образом она помогает детям избавиться от комплексов по поводу внешности.

«Даже неидеальное тело нужно принять и не стесняться его», – комментирует женщина. Британке точно удалось победить все комплексы. Даже журналиста местной газеты она встретила без одежды. Женщина считает, что родители должны обязательно подавать детям пример любви к своему телу, а значит нельзя стесняться наготы. Пользователи интернета шокированы неординарным мнением женщины, а эффективен ли такой метод борьбы с комплексами покажет время.
Виктория Ниц
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