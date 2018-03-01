Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия

Три крупнейших сети супермаркетов на территории Соединённых Штатов Америки ввели строгие ограничения для продажи разрешённого оружия. Запреты коснулись вида огнестрельного вооружения и возраста покупателей.

Как стало известно сегодня, сеть супермаркетов Kroger заявила, что больше не будет продавать автоматическое оружие лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Стоит отметить, что в отличие от супермаркетов Walmart винтовки не реализовывались между бакалеей и отделом мягких игрушек. Их продажа осуществлялась в 46 магазинах Fred Meyer четырёх западных штатов.По словам представителей Kroger, после нескольких резонансных случаев стрельбы в средних школах они пересмотрели свою внутреннюю политику и решили запретить продажу огнестрельного оружия покупателям младше 21 года. Несколько лет назад этот же супермаркет убрал с прилавков штурмовые винтовки. Ранее сети Walmart и Dick’s Sporting Goods также объявили о введении подобного ограничения.