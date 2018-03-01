NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | В магазинах Польши появились «Гитлер-носки»

В магазинах Польши появились «Гитлер-носки»

Сегодня, 17:48
На прилавках польских магазинов появился новый товар, который сразу же раскритиковали – носки с изображением известного на весь мир фюрера Адольфа Гитлера. Частная компания решила подзаработать на имени главного немецкого преступника.

В магазинах Польши появились «Гитлер-носки»

 

«Гитлер-носки» выпущены под линией «Адольф». На носках изображены примечательные усики и челка фюрера. Производитель гитлеровских носков Nanushki на своем сайте метафорически высказались по поводу главной задачи трикотажного изделия – «навести порядок в ящике для носков».

Местный музей Аушвиц-Биркенау посчитал эту идею отвратительной. По словам директора музея, Петра Тарновского, фирма-производитель носков поступила не тактично. Реклама виновника мирового конфликта недопустима и нечеловечна.

Фирма Nanushki ожидала такой реакции от общественности и приберегла запасной вариант. Линию «Адольф» они сразу же переименовали в «Патрика». Патрик – обычный офисный работник, похожий на Гитлера. «Гитлер-носки» можно приобрести примерно за 25 злотых.
Новости по теме
Стали известны новые подробности из жизни Гитлера
Стали известны новые подробности из жизни Гитлера

Ученые из Абердинского университета выяснили новые подробности из жизни Гитлера. Историки узнали, что побудило фюрера присоединиться к нацистам в Германии.

20 апреля родился Адольф Гитлер
20 апреля родился Адольф Гитлер

20 апреля 1889 года родился основоположник национал-социализма Германии Адольф Гитлер. Он находился у власти с 1933 г. по 1945 г.

В Великобритании продали фотоальбом с изображениями Гитлера
В Великобритании продали фотоальбом с изображениями Гитлера

На аукционе в Великобритании реализовали фотоальбом с личными изображениями руководителя немецких национал-социалистов Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости