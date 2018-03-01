В магазинах Польши появились «Гитлер-носки»

На прилавках польских магазинов появился новый товар, который сразу же раскритиковали – носки с изображением известного на весь мир фюрера Адольфа Гитлера. Частная компания решила подзаработать на имени главного немецкого преступника.

«Гитлер-носки» выпущены под линией «Адольф». На носках изображены примечательные усики и челка фюрера. Производитель гитлеровских носков Nanushki на своем сайте метафорически высказались по поводу главной задачи трикотажного изделия – «навести порядок в ящике для носков».Местный музей Аушвиц-Биркенау посчитал эту идею отвратительной. По словам директора музея, Петра Тарновского, фирма-производитель носков поступила не тактично. Реклама виновника мирового конфликта недопустима и нечеловечна.Фирма Nanushki ожидала такой реакции от общественности и приберегла запасной вариант. Линию «Адольф» они сразу же переименовали в «Патрика». Патрик – обычный офисный работник, похожий на Гитлера. «Гитлер-носки» можно приобрести примерно за 25 злотых.