Африканцы возмутились маленьким размерам китайских презервативов

В китайскую компанию по производству презервативов начали поступать жалобы от африканцев, что те делают слишком маленький размер. После чего руководство компании учло ошибки и начало выпуск своей продукции с более увеличенным размером.

Пелагея Лебединская

Страна Зимбабве ввела активную компанию по борьбе с ВИЧ инфекцией. Так как в африканской стране Зимбабве нет своего производства контрацептивов, то для этой кампании в Китае была заказана большая партия презервативов. Однако к большому сожалению в Министерство здравоохранения начали приходить в множественном числе жалобы от мужчин, что презервативы с Китая слишком маленькие для них. Руководство китайской компании по изготовлению презервативов принесло свои извинения за неудобства и пообещало увеличить размеры. Для этого они пригласили к себе для исследования несколько клиентов из Зимбабве.Китай является самым крупным производителем презервативов. На его территории расположено более 300 фабрик по их изготовлению.