Смелая модель абсолютно голая сфотографировалась на снегу ради хайпа

Жительница США Николь Рейн захотела прославиться в качестве модели в стиле ню, и приняла участие в «голой» фотосессии. Николь рассказала американским журналистам, что хотела получить уникальные фотографии для своего портфолио, поэтому отправилась в Нью-Йоркский ботанический сад в 8.15 утра вместе со своим другом фотографом Ричардом Иганом.
Девушка утверждает, что несколько очевидцев фотосессии были возмущены поступком голой модели, однако снимки завоевали большую популярность среди интернет-пользователей.