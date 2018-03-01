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| | Смелая модель абсолютно голая сфотографировалась на снегу ради хайпа

Смелая модель абсолютно голая сфотографировалась на снегу ради хайпа

Сегодня, 16:09
Смелая 23-летняя модель ради популярности в Сети и мгновенного хайпа согласилась раздеться и несколько часов фотографироваться на снегу, при этом будучи абсолютно голой. Эротические снимки шокировали пользователей Сети.

Смелая модель абсолютно голая сфотографировалась на снегу ради хайпа

 

Жительница США Николь Рейн захотела прославиться в качестве модели в стиле ню, и приняла участие в «голой» фотосессии. Николь рассказала американским журналистам, что хотела получить уникальные фотографии для своего портфолио, поэтому отправилась в Нью-Йоркский ботанический сад в 8.15 утра вместе со своим другом фотографом Ричардом Иганом.

Девушка утверждает, что несколько очевидцев фотосессии были возмущены поступком голой модели, однако снимки завоевали большую популярность среди интернет-пользователей.
Светлана Славянская
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