Смелая модель абсолютно голая сфотографировалась на снегу ради хайпа

Смелая 23-летняя модель ради популярности в Сети и мгновенного хайпа согласилась раздеться и несколько часов фотографироваться на снегу, при этом будучи абсолютно голой. Эротические снимки шокировали пользователей Сети.

Светлана Славянская

Жительница США Николь Рейн захотела прославиться в качестве модели в стиле ню, и приняла участие в «голой» фотосессии. Николь рассказала американским журналистам, что хотела получить уникальные фотографии для своего портфолио, поэтому отправилась в Нью-Йоркский ботанический сад в 8.15 утра вместе со своим другом фотографом Ричардом Иганом.Девушка утверждает, что несколько очевидцев фотосессии были возмущены поступком голой модели, однако снимки завоевали большую популярность среди интернет-пользователей.