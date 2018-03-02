Клиент в автосалоне занялся сексом с мотоциклом

В Сети популярность набирает видеоролик, на котором запечатлён клиент одного из мотосалонов в Китае, который решил выразить свою любовь понравившемуся мотоциклу, занявшись с ним плотскими утехами.

Александр Вест

Видео, полученное с камер видеонаблюдения, было снято работниками китайского мотосалона, которые не сразу разобрались в причинах столь странного поведения одного из клиентов. Сотрудники салоне сперва подумали, что мужчина собирается проверить удобство сидений на мотоцикле, посидев на нём. Однако, заметив странные поступательные движения, которые исполнял на мотоцикле неизвестный клиент, сотрудники мотосалона решили подробнее изучить его поведение.Присмотревшись к записи с камер видеонаблюдения, мужчины заметили, что клиент снял с себя штаны и голышом уселся на мотоцикл, выполняя при этом странные движения, напоминающие половой акт. В один момент мужчину напугал какой-то шум, однако, убедившись в том, что он остался наедине с избранной техникой, китаец продолжил выражать свою любовь к избранному мотоциклу-счастливчику.