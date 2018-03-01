Трампа просят вывести войска из Сирии как можно скорее

В американском издании The National Interest появилась любопытная статья, автор которой, Даг Бэндоу, рассуждает о задачах, стоявших перед США в Сирии. Сотрудник Института Катона и экс-советник Рональда Рейгана призывает 45 президента Америки объявить о победоносном завершении сирийской операции и как можно скорее вернуть солдат восвояси.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Эксперт уверяет, что все стоявшие перед ней задачи Америка выполнила: запрещенная в РФ и ряде стран мира террористическая организация «Исламское государство»* разгромлено, с сирийскими курдами контакт налажен, амбиции Турции также удалось сдержать, как и пошатнуть политическое положение президента САР Башара Асада, хоть и не слишком результативно. Неудачи, которые постигли Вашингтон, автор статьи связывает с тем, что США пришлось решать слишком большой спектр задач, поэтому победа оказалась половинчатой.Вместе с тем эксперт уверен, опасности это для Вашингтона не представляет. Он напомнил, что даже во времена «холодной» войны, когда сотрудничество Дамаска и Москвы было более тесным, США это никак не угрожало. Из этого следует, что Трамп должен объявить о разгроме террористов и вывести воска из Сирии.