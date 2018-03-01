Китаец засунул огромный стеклянный шар в задний проход и не смог вытащить

К медикам больницы в Дунгуане, провинция Гуандун, Китай, обратился местный житель с жалобами на сильные боли в животе. Мужчина признался, что засунул в анальное отверстие стеклянный шар.

Виктория Озерова

В больнице китайского города Дунгуань произошел необычный случай. В учреждение обратился мужчина, который засунул себе в задний проход стеклянный шар. Он объяснил, что у него есть вредная привычка вставлять себе в анальное отверстие различные крупные предметы. Ранее ему всегда удавалось самому их извлечь, но в этот раз он провозился с шаром около семи часов, но так и не смог его достать.Врачи назначили срочную операцию. Медикам пришлось провести лапаротомию – разрез брюшной полости. Стеклянный шар обнаружился в толстом кишечнике, откуда хирург протолкнул его к анальному отверстию, а затем вытянул оттуда щипцами. Оказалось, что диаметр объекта, который китаец засунул себе в анус, составляет восемь сантиметров.