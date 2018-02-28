Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой

В США в штате Пенсильвания родители 16-летнего школьника написали заявление в полицию. Взрослые обвинили учительницу естественных дисциплин в аморальном поведении. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Сын рассказал родителям о том, как он переспал с 38-летней учительницей. Любовная история началась с телефонного звонка. Преподавательница хотела обсудить с мальчиком и его матерью вопросы, связанные с обучением. Один звонок перерос в регулярное общение. Затем педагог начала подвозить школьника домой на собственном автомобиле. Однажды учительница поцеловала парня. Молодой человек ничего не рассказал родителям. Позже парень испытал угрызения совести, так как встречался с девушкой.Преподавательница пригласила своего юного друга домой, где они занялись сексом. Молодой человек из-за стыда перед своей подругой рассказал о случившемся родителям. Они подали заявление в полицию. На суде подозреваемая полностью признала свою вину. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет, так законом запрещены интимные отношения между педагогом и учеником. Вердикт судьи огласят через три месяца.