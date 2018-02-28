NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой

Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой

Вчера, 23:22
В США в штате Пенсильвания родители 16-летнего школьника написали заявление в полицию. Взрослые обвинили учительницу естественных дисциплин в аморальном поведении. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой

 

Сын рассказал родителям о том, как он переспал с 38-летней учительницей. Любовная история началась с телефонного звонка. Преподавательница хотела обсудить с мальчиком и его матерью вопросы, связанные с обучением. Один звонок перерос в регулярное общение. Затем педагог начала подвозить школьника домой на собственном автомобиле. Однажды учительница поцеловала парня. Молодой человек ничего не рассказал родителям. Позже парень испытал угрызения совести, так как встречался с девушкой.

Преподавательница пригласила своего юного друга домой, где они занялись сексом. Молодой человек из-за стыда перед своей подругой рассказал о случившемся родителям. Они подали заявление в полицию. На суде подозреваемая полностью признала свою вину. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет, так законом запрещены интимные отношения между педагогом и учеником. Вердикт судьи огласят через три месяца.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В США школьник донес на учительницу, склонявшую его к сексу‍ подарками и деньги
В США школьник донес на учительницу, склонявшую его к сексу‍ подарками и деньги

В американском штате Пенсильвания со стороны 18-летнего учащегося одной из общеобразовательных школ было направлено заявление в полицию на его 40-летнюю

На уроке физкультуры на Украине преподавательница ударила 12-летнего школьника
На уроке физкультуры на Украине преподавательница ударила 12-летнего школьника

В одной из общеобразовательных школ Днепра (бывший Днепропетровск, Украина) учительница нанесла удар 12-летнему школьнику на глазах у его класса во время урока

В США учительницу ждет 7 лет тюрьмы за совращение 14-летнего школьника
В США учительницу ждет 7 лет тюрьмы за совращение 14-летнего школьника

В США 32-летнюю учительницу приговорили к 7 годам тюрьмы за совращение 14-летнего ученика. Как оказалось, подросток сам оставлял ей любовные записки, и женщина

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости