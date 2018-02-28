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| | Использовавшийся для съемок порно дом обескуражил покупательницу

Использовавшийся для съемок порно дом обескуражил покупательницу

Вчера, 21:31
В США в населенном пункте Парадайз-Вэлли продают дом площадью 388 квадратных метров с четырьмя спальнями и прекрасным видом на горы за 1,8 млн долларов. Одна женщина решила приобрести его, но когда узнала, что здесь 20 лет снимали порно, то отказалась от сделки.

Использовавшийся для съемок порно дом обескуражил покупательницу

 

Агент по продаже рассказал потенциальной покупательнице о владельцах дома в общих чертах, назвав их сотрудниками сферы развлечений. Такой малоинформативный диалог не удовлетворил любопытство гражданки. Дама хотела знать с кем имеет дело. Покупательница провела собственное расследование, открывшее ей правду. Владельцами особняка является пара, которая 20 лет снимала откровенные фильмы в этом доме.

Когда женщина подумала о том, что ей придется приглашать гостей и садить знакомых за стол, где порнозвезды предавались любовным утехам, то ей стало не по себе. Гражданка не подписала контракт о приобретении жилья, хотя ей понравилось расположение комнат в здании и устраивала цена.
Домбровский Сергей
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