Использовавшийся для съемок порно дом обескуражил покупательницу

Агент по продаже рассказал потенциальной покупательнице о владельцах дома в общих чертах, назвав их сотрудниками сферы развлечений. Такой малоинформативный диалог не удовлетворил любопытство гражданки. Дама хотела знать с кем имеет дело. Покупательница провела собственное расследование, открывшее ей правду. Владельцами особняка является пара, которая 20 лет снимала откровенные фильмы в этом доме.
Когда женщина подумала о том, что ей придется приглашать гостей и садить знакомых за стол, где порнозвезды предавались любовным утехам, то ей стало не по себе. Гражданка не подписала контракт о приобретении жилья, хотя ей понравилось расположение комнат в здании и устраивала цена.