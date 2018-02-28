NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Австралийка похудела на 96 кг после случая в самолете

Австралийка похудела на 96 кг после случая в самолете

Вчера, 21:11
Женщина из Австралии кардинально изменила свой внешний вид после унизительного случая на борту самолета. Пару лет назад 150-киллограмовой женщине не хватило двух удлинителей для ремня безопасности.

Австралийка похудела на 96 кг после случая в самолете

 

Пару лет назад 27-летняя австралийка, которая в то время весила около 150 кг, была пристегнута к креслу в самолете двумя удлинителями ремня безопастности, но все еще не могла свободно пошевелиться. Эта унизительная ситуация так сильно задела женщину, что она решила вступить в борьбу с собственным лишним весом.

После рейса женщина приобрела абонемент в спортивный зал и изменила рацион питания. Благодаря этому в первые три года ей удалось скинуть 54 кг, сейчас она скинула уже 96 кг. По словам австралийки, ранее из-за лишних килограмм она не могла заниматься простыми повседневными делами, под ней постоянно ломалась мебель, она даже не могла ухаживать за собственным ребенком. В то время именно еда помогала ей заполнить душевную пустоту, женщина пыталась «заесть» свои эмоции.
Новости по теме
Британка сбросила 40 килограмм после того, как на ней не сошелся ремень безопасности
Британка сбросила 40 килограмм после того, как на ней не сошелся ремень безопасности

Жительница Ливерпуля, 27-летняя Ашер Олсен, похудела на 40 килограмм после того, как на ней в самолете не сошелся ремень безопасности. Британка была до того

Жительница Техаса похудела на 46 килограмм из-за измены мужа
Жительница Техаса похудела на 46 килограмм из-за измены мужа

Жительница Техаса похудела на 46 килограмм из-за измены своего мужа. Она рассказала, что переписка супруга с любовницей стала для неё стимулом для избавления

СМИ: Ради мечты стать мамой австралийка похудела на 77 кг
СМИ: Ради мечты стать мамой австралийка похудела на 77 кг

Жительница Австралии 24-летняя Кэсси Харли сумела похудеть на 77 кг, чтобы осуществить свою мечту стать мамой. До того, как девушка потеряла почти 80 кг, она

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости