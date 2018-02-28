Австралийка похудела на 96 кг после случая в самолете

Женщина из Австралии кардинально изменила свой внешний вид после унизительного случая на борту самолета. Пару лет назад 150-киллограмовой женщине не хватило двух удлинителей для ремня безопасности.

Пару лет назад 27-летняя австралийка, которая в то время весила около 150 кг, была пристегнута к креслу в самолете двумя удлинителями ремня безопастности, но все еще не могла свободно пошевелиться. Эта унизительная ситуация так сильно задела женщину, что она решила вступить в борьбу с собственным лишним весом.После рейса женщина приобрела абонемент в спортивный зал и изменила рацион питания. Благодаря этому в первые три года ей удалось скинуть 54 кг, сейчас она скинула уже 96 кг. По словам австралийки, ранее из-за лишних килограмм она не могла заниматься простыми повседневными делами, под ней постоянно ломалась мебель, она даже не могла ухаживать за собственным ребенком. В то время именно еда помогала ей заполнить душевную пустоту, женщина пыталась «заесть» свои эмоции.