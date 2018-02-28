Охотники за привидениями на Google Maps увидели «девочку-призрака»

На снимке, сделанном для Google Street View, охотники за привидениями разглядели «девочку-призрака».

На кадре хорошо видно размытое лицо призрака юной девушки с черными глазами. Фото сделано специалистами Google в Мексике, в городе Делисиас.Странное фото сразу же начали обсуждать в социальных сетях. Для любителей мистики кадр стал еще одним доказательством загробной жизни. Многим пользователям «девочка-привидение» напомнила страшную куклу из фильма ужасов.Как сообщают охотники за привидениями, девочка с полупрозрачным телом появилась за красным автомобилем. Отчетливо видны ее белокурые волосы и большие темные глаза.По версии скептиков – это просто оптическая иллюзия. На стене за машиной мог быть приклеен плакат. Другая версия скептиков – образ призрака создан с помощью современных гаджетов. Это еще раз доказывает, что доказать существование призраков в наше время очень тяжело.