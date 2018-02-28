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| | В Индии женщина выдала себя за мужчину и «женилась» ради денег

В Индии женщина выдала себя за мужчину и «женилась» ради денег

Вчера, 21:23
В Индии полицейские арестовали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Дама притворилась мужчиной и «женилась» в погоне за финансовой наживой.

В Индии женщина выдала себя за мужчину и «женилась» ради денег

 

Леди удалось задержать благодаря родственникам девушки, которая раньше допустила ту же оплошность и сочлась узами брака с мошенницей. Близкие и приятели невесты заподозрили неладное, когда новоявленный «зять» стал проявлять интерес к их денежным сбережениям своей новой семьи. «Жених» начал требовать приданное. Родственники девушки обвинили злоумышленницу в присвоении крупной суммы денег, которую она потратила на развитие собственного бизнеса.

Полицейские возбудили уголовное дело. В рамках расследования «супруга» заставили пройти медицинское обследование. Врачи установили, что мужчина на самом деле является женщиной. Дама два раза официально заключала брак с доверчивыми девушками. Они не занимались любовью и не сомневались в гендерной принадлежности своего суженого.
Домбровский Сергей
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