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| | Apple запатентовала OLED-дисплей без клавиатуры

Apple запатентовала OLED-дисплей без клавиатуры

Сегодня, 17:35
Корпорация Apple запатентовала OLED-дисплей без стандартной клавиатуры.

Apple запатентовала OLED-дисплей без клавиатуры

 

Компания продолжает усовершенствовать свои технологии. Роль клавиатуры будущего MacBook будет играть сенсорная OLED-панель, имеющая антибликовую поверхность и чувствительную четкость.

С помощью этой уникальной технологии MacBook станет планшетом с двумя дисплеями или же, по другой версии, планшетом с сенсорной клавиатурой. Тестирование новой функции можно было увидеть в MacBook Pro, мультимедийные клавиши в котором заменили OLED-дисплеем.

 

Патент оформлен Apple еще в 2015 году, а одобрен совсем недавно. Пока неизвестно, когда Apple собирается выпускать новое устройство. Некоторые эксперты мало верят в успех MacBook с OLED-дисплей. Отметим, что новинка Apple 2016 года, MacBook Pro с сенсорной полоской, не очень пользовалась спросом у покупателей.
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