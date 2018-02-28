Apple запатентовала OLED-дисплей без клавиатуры

Корпорация Apple запатентовала OLED-дисплей без стандартной клавиатуры.

Компания продолжает усовершенствовать свои технологии. Роль клавиатуры будущего MacBook будет играть сенсорная OLED-панель, имеющая антибликовую поверхность и чувствительную четкость.С помощью этой уникальной технологии MacBook станет планшетом с двумя дисплеями или же, по другой версии, планшетом с сенсорной клавиатурой. Тестирование новой функции можно было увидеть в MacBook Pro, мультимедийные клавиши в котором заменили OLED-дисплеем.

Патент оформлен Apple еще в 2015 году, а одобрен совсем недавно. Пока неизвестно, когда Apple собирается выпускать новое устройство. Некоторые эксперты мало верят в успех MacBook с OLED-дисплей. Отметим, что новинка Apple 2016 года, MacBook Pro с сенсорной полоской, не очень пользовалась спросом у покупателей.