В США открыли площадь в честь Бориса Немцова

В Вашингтоне теперь появилась площадь имени Бориса Немцова. Ее открыли в присутствии членов конгресса США, представителей Госдепа, заксобрания американской столицы и администрации, членов русской диаспоры в США. Церемонию также посетила дочь погибшего политика Жанна.

Дарья Светозарова

Отмечается, что на открытии таблички Boris Nemtsov Plaza было много достойных людей, среди которых и посол Украины в США Валерий Чалый, но вот никого из российского посольства на мероприятие не пригласили. Это поставило официальную Россию в весьма неловкое положение.Сообщается, что открытие специальной таблички с именем Бориса Немцова посвятили третьей годовщине со дня его кончины. Смерть политического деятеля наступила 28 февраля 2015-го. Есть версия, что убийство Немцова было заказным. За убийство деятеля отбывают наказание пять злоумышленников, но родные убитого уверены – заказчика среди них нет.