Пассажир в США сбежал с борта самолета по надувному трапу

В США пассажир авиаперевозчика United Airlines спешно покинул самолет, вылетавший из Нью-Джерси. Мужчина выпрыгнул из лайнера прямо в воздухе, скатившись на землю по надувному трапу. Сообщается, что пассажир испугался, что сел не на тот рейс.

Дарья Светозарова

О том, что он сел не в тот самолет, 25-летний Трой Фаттун стал кричать еще до взлета. Молодой человек находился на борту рейса 1640 из аэропорта Ньюарк в Тампу во Флориде. Обнаружив, что вышла ошибка, мужчина открыл аварийный выход и спустился по надувному трапу. Об инциденте рассказали в пресс-службе авиакомпании.Фаттуна арестовали. Его обвинили в умышленном причинении ущерба и незаконном проникновении на взлетно-посадочную полосу. Также американца обвиняют во вмешательстве в работу транспортных служб. Позднее выяснилось, что пассажир зря паниковал. В билете у его указан пункт назначения – Тампа. В результате случившегося рейс вылетел с пятичасовым опозданием.