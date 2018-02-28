В Израиле нашли уникальный перстень с портретом Николая Чудотворца

В Израиле был найден уникальный перстень с изображением Святителя Николая Мирликийского, известного больше как Николай Чудотворец. Перстень оказался артефактом времен византийской империи, а нашел его молодой израильтянин во время прополки своего огорода.

Молодой человек обнаружил древнее ценное украшение среди сорняков на своем участке в поселении Йогев. Снимок перстня опубликовали в соцсетях, и там на них наткнулся доктор Бен-Йосеф. Он проинформировал о кольце работников управления по вопросам древностей Израиля. Артефакт оказался в превосходном состоянии, несмотря на то, что после первичной экспертизы его отнесли к 12-15 векам. Более точно установить дату ученым помогут дополнительные анализы.

Дарья Светозарова

По мнению археолога Яны Чехановец, данный предмет принадлежал паломнику. Христиане, совершающие паломничества к святыням, часто брали в путь иконы с изображением Святого Николая. Предполагается, что один из путешественников использовал вместо иконы перстень с образком, но потом потерял его в районе Йогева. Находку уже назвали уникальной, поскольку подобного нет ни в одном музее.