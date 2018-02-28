Адвокат: Настю Рыбку депортируют в Белоруссию

Адвокат, доктор права Ванида Сайлохит, прогнозирует дальнейшую участь сотрудницы эскорт-услуг Анастасии Вашукевич, более известной общественности под псевдонимом Настя Рыбка. По мнению правозащитника, девушку депортируют в Белоруссию.

Домбровский Сергей

Настю Рыбку задержали в Таиланде и отправили за решетку по обвинению в проведении запрещенных интимных тренингов. Дама жалуется на плохое обращение в тюрьме. Вакушевич пришлось провести двое суток на полу. Настя Рыбка заболела и опасается за свою жизнь, продолжая обвинять Россию в желании стереть ее с лица Земли. Ванида Сайлохит объяснила, что депортировать человека могут только в ту страну, гражданином которой он является, поэтому Настю Рыбку отправят в Белоруссию, так как она уроженка этого государства.Экстрадируют по запросу определенной державы. В этом случае Таиланд обязан выдать человека даже в том случае, если он не нарушил местные законы. Депортируют за недостойное поведение, не сочетающееся с культурой страны, или поступки, противоречащие действующим нормам. По словам адвоката, Настю Рыбку отправят в Белоруссию.