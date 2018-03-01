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| | Любитель кофе неожиданно выиграл 5 млн долларов

Любитель кофе неожиданно выиграл 5 млн долларов

Сегодня, 04:30
Уроженец Канады, переехавший на постоянное место жительства в США, захотел кофе. Именно безграничная любовь к этому ароматному напитку стала причиной получения гражданином приличной суммы денег. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

Любитель кофе неожиданно выиграл 5 млн долларов

 

Реймонд Шоув решил приобрести кофе, он заехал в один из магазинов, но там не оказалось его любимого напитка. Мужчина не отчаялся, а посетил другое торговое заведение. Там он нашел кофе и заодно купил лотерейный билет, по счастливой случайности оказавшийся победным. Гражданин многократно участвовал в розыгрышах, но никогда ему не удавалось сорвать джек-пот. Когда американец ознакомился с результатами лотереи, то не мог поверить своим глазам.

Реймонд Шоув не сразу рассказал супруге об удаче. Гражданин оставил билет на журнальном столике и лишь на следующий день сообщил семье о выигрыше в 5 млн долларов США. Мужчина с радостью забрал деньги и намерен инвестировать их в перспективные проекты, дабы обеспечить будущее себе и детям. После отчисления налогов победитель получил 3,309 млн долларов.
Домбровский Сергей
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