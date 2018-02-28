Канадская ведущая «Голых новостей» нарисовала картину грудью

Ведущие программы «Голые новости», которая выходит на канадском телевидении, обнажаются в каждом эфире. На этот рад модель Ханна Орио разделась ради искусства и продемонстрировала, что грудью можно рисовать.

Виктория Озерова

На телевидении в Канаде выходит шоу «Голые новости». Программа имеет не совсем стандартный формат, так как в эфире зачитывают реальные новости, но ведущие при этом либо постепенно раздеваются, либо стоят в студии абсолютно голыми. Девиз шоу: «Нам нечего скрывать». Одной из ведущих «Голых новостей» является 28-летняя канадская модель Ханна Орио. В новом выпуске шоу девушка решила продемонстрировать, что голое тело можно использовать как инструмент искусства. Модель разделась и нарисовала картину своей грудью. В своем необычном творчестве ведущая использовала яркие насыщенные цвета и большие мазки.Также постоянными ведущими «Голых новостей» являются Карли Бей и Изабелла Россини.