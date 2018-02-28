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| | Британка написала жестокий роман и задушила больного подростка проволокой

Британка написала жестокий роман и задушила больного подростка проволокой

Вчера, 22:20
Уроженка Великобритании отправилась в тюрьму на пожизненный срок в Австралии за убийство подростка-аутиста. Осужденная Джемма Лилли перед совершением преступления написала жестокий роман «Игровая зона», в котором главная героиня с детства мечтает уничтожить человека.

Британка написала жестокий роман и задушила больного подростка проволокой

 

26-летняя арестантка задушила больного подростка проволокой, а дабы наверняка убедиться в гибели молодого человека, она ударила его три раза ножом. Пособницей Джеммы Лилли стала ее сожительница Труди Ленон. 43-летняя женщина заманила аутиста в дом к злоумышленнице, хотя прекрасно знала о ее намерениях. В неизданном романе «Игровая зона» рассказывается о жестокой девушке, с детства мечтающей убить человека. В произведении Джемми Лилли описывает душещипательные сцены о том, как свежая кровь плачущей жертвы течет на пол.

Британка написала жестокий роман и задушила больного подростка проволокой

 

По словам мачехи задержанной женщины, арестантка всегда хотела убить человека. Будучи маленькой девочкой она проявляла садистские наклонности. Малышка мечтала видеть кровь и страдания. Когда полицейские посетили жилище писательницы, они обнаружили набор ножей, странную комнату, обитую синим брезентом со столиком на колесиках, где обнаружили волосы. По словам хозяйки, Джемми Лилли собиралась открыть здесь тату-салон.
Домбровский Сергей
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