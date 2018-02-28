Британка написала жестокий роман и задушила больного подростка проволокой

Уроженка Великобритании отправилась в тюрьму на пожизненный срок в Австралии за убийство подростка-аутиста. Осужденная Джемма Лилли перед совершением преступления написала жестокий роман «Игровая зона», в котором главная героиня с детства мечтает уничтожить человека.

26-летняя арестантка задушила больного подростка проволокой, а дабы наверняка убедиться в гибели молодого человека, она ударила его три раза ножом. Пособницей Джеммы Лилли стала ее сожительница Труди Ленон. 43-летняя женщина заманила аутиста в дом к злоумышленнице, хотя прекрасно знала о ее намерениях. В неизданном романе «Игровая зона» рассказывается о жестокой девушке, с детства мечтающей убить человека. В произведении Джемми Лилли описывает душещипательные сцены о том, как свежая кровь плачущей жертвы течет на пол.

Домбровский Сергей

По словам мачехи задержанной женщины, арестантка всегда хотела убить человека. Будучи маленькой девочкой она проявляла садистские наклонности. Малышка мечтала видеть кровь и страдания. Когда полицейские посетили жилище писательницы, они обнаружили набор ножей, странную комнату, обитую синим брезентом со столиком на колесиках, где обнаружили волосы. По словам хозяйки, Джемми Лилли собиралась открыть здесь тату-салон.