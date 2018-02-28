Россия не планирует экстренных проверок дипмиссий после «кокаинового» скандала в Аргентине

МИД РФ не собирается устраивать экстренные проверки диппредставительств за границей после «кокаинового» скандала в Аргентине. В дипломатических кругах России заявили, что сообщения о том, будто фигурант «аргентинского дела» использовал для трафика диппочту, считают абсурдными.

Дарья Светозарова

Представители российских посольств в Южной Азии уверяют, что на их работе происшествие в Аргентине никак не отразилось. Российские дипломаты в Мьянме подчеркивают, что посольства работают таким образом, чтобы исключить даже намек на связь сотрудников с наркодилерами. Помимо этого, Россия наладила сотрудничество с профильными ведомствами региона в рамках борьбы с организованной преступностью.По поводу «аргентинского дела» бывший сотрудник службы безопасности МИД подчеркивает, что история с кокаином обросла фантастическими подробностями. Он уверяет, что 400 килограммов кокаина невозможно передать по дипломатической почте: сложно даже открытку переслать без крайней нужды, а 12 чемоданов с грузом на 50 миллионов евро и подавно.Ранее стало известно, что в российском посольстве в Аргентине сотрудник техперсонала дипмиссии спрятал в здании посольской школы 389 килограммов наркотика с намерением переправить его в Москву. Эту попытку пресекли спецслужбы РФ и Аргентины.