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| | Россия не планирует экстренных проверок дипмиссий после «кокаинового» скандала в Аргентине

Россия не планирует экстренных проверок дипмиссий после «кокаинового» скандала в Аргентине

Сегодня, 13:15
МИД РФ не собирается устраивать экстренные проверки диппредставительств за границей после «кокаинового» скандала в Аргентине. В дипломатических кругах России заявили, что сообщения о том, будто фигурант «аргентинского дела» использовал для трафика диппочту, считают абсурдными.

Россия не планирует экстренных проверок дипмиссий после «кокаинового» скандала в Аргентине

 

Представители российских посольств в Южной Азии уверяют, что на их работе происшествие в Аргентине никак не отразилось. Российские дипломаты в Мьянме подчеркивают, что посольства работают таким образом, чтобы исключить даже намек на связь сотрудников с наркодилерами. Помимо этого, Россия наладила сотрудничество с профильными ведомствами региона в рамках борьбы с организованной преступностью.

По поводу «аргентинского дела» бывший сотрудник службы безопасности МИД подчеркивает, что история с кокаином обросла фантастическими подробностями. Он уверяет, что 400 килограммов кокаина невозможно передать по дипломатической почте: сложно даже открытку переслать без крайней нужды, а 12 чемоданов с грузом на 50 миллионов евро и подавно.

Ранее стало известно, что в российском посольстве в Аргентине сотрудник техперсонала дипмиссии спрятал в здании посольской школы 389 килограммов наркотика с намерением переправить его в Москву. Эту попытку пресекли спецслужбы РФ и Аргентины.
Дарья Светозарова
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