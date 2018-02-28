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| | У китайской девочки отнялись ноги во время йоги

У китайской девочки отнялись ноги во время йоги

Вчера, 21:20
Инцидент произошел в классе танцевальной йоги, когда пятилетняя девочка Сао Бао, по просьбе тренера, встала на мостик. О несчастном происшествии сообщили местные СМИ.

У китайской девочки отнялись ноги во время йоги

 

Танцевальная йога не содержит элементов опасных для жизни ребенка, комментируют журналисты инцидент, тем не менее, иногда родители забывают о том, что прежде чем отдать сына или дочь в школу, необходимо пройти тщательный медосмотр. Девочку доставили в ближайший госпиталь, и доктора констатировали, что перелома позвоночника у нее нет и есть только небольшое растяжение. Однако маму ребенка они не стали успокаивать. Юная Сяо может никогда не восстановить подвижность конечностей.

Расстроенная родительница направила гнев против тренера, у которой, по словам матери, нет диплома или другого подтверждающего квалификацию документа, которые позволяют ей работать с детьми в зале.
Сергей Денисов
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