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| | В ЮАР лев жестоко расправился с 22-летней девушкой

В ЮАР лев жестоко расправился с 22-летней девушкой

Вчера, 22:46
22-летняя девушка приехала отдохнуть в сафари-парк, расположенный в ЮАР в населенном пункте Хамманскраал. Лев напал на женщину возле туристической палатки и жестоко расправился со своей жертвой.

В ЮАР лев жестоко расправился с 22-летней девушкой

 

Когда хищник покинул зону, люди старались помочь пострадавшей. Граждане оперативно вызвали врачей и самостоятельно пытались спасти девушку. Все старания оказались напрасными. Когда медики приехали, то увидели молодую женщину в луже крови. Доктора тоже хотели помочь пострадавшей, но не достигли желаемого, жертва льва умерла. Местные биологи говорят, что в ЮАР дикие звери нападают на людей только в случае крайней необходимости. Этому может способствовать агрессия человека или любая внешняя угроза.

Ранее африканские СМИ сообщали о гибели браконьера в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Полицейские обнаружили останки человека и следы «пира» хищников. По предположению правоохранителей, мужчина занимался недозволенной охотой на животных. Рядом с трупом нашли ружье.
Домбровский Сергей
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