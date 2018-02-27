В ЮАР лев жестоко расправился с 22-летней девушкой

22-летняя девушка приехала отдохнуть в сафари-парк, расположенный в ЮАР в населенном пункте Хамманскраал. Лев напал на женщину возле туристической палатки и жестоко расправился со своей жертвой.

Домбровский Сергей

Когда хищник покинул зону, люди старались помочь пострадавшей. Граждане оперативно вызвали врачей и самостоятельно пытались спасти девушку. Все старания оказались напрасными. Когда медики приехали, то увидели молодую женщину в луже крови. Доктора тоже хотели помочь пострадавшей, но не достигли желаемого, жертва льва умерла. Местные биологи говорят, что в ЮАР дикие звери нападают на людей только в случае крайней необходимости. Этому может способствовать агрессия человека или любая внешняя угроза.Ранее африканские СМИ сообщали о гибели браконьера в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Полицейские обнаружили останки человека и следы «пира» хищников. По предположению правоохранителей, мужчина занимался недозволенной охотой на животных. Рядом с трупом нашли ружье.