Индианка отказала в замужестве жениху из-за лысины

Индийцу в женитьбе отказала невеста и ушла в день бракосочетания. Она увидела у него на голове залысину.

Дарья Дмитриева

Нейрохирург Рави Кумар преодолел почти тысячу километров из города Нью-Дели в деревню Саголи штата Бихар ради своей невесты. У них должна была состояться свадьба, хотя до этого молодожёны ни разу не виделись. Свадьбу планировали заочно ещё за год до дня самого бракосочетания. Отцы молодых были знакомы и гостили друг у друга.После обмена ритуальными гирляндами молодые зашли в церковь, где жених оголили голову. Тогда девушка заметила его лысину и наотрез отказалась выходить за него замуж. Но мужчине не мог вернуться домой без жены, поэтому через пару дней женился на простой девушке, дочери нищего продавца овощей Неха Кумари.