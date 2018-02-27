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| | Индианка отказала в замужестве жениху из-за лысины

Индианка отказала в замужестве жениху из-за лысины

Вчера, 21:30
Индийцу в женитьбе отказала невеста и ушла в день бракосочетания. Она увидела у него на голове залысину.

Индианка отказала в замужестве жениху из-за лысины

 

Нейрохирург Рави Кумар преодолел почти тысячу километров из города Нью-Дели в деревню Саголи штата Бихар ради своей невесты. У них должна была состояться свадьба, хотя до этого молодожёны ни разу не виделись. Свадьбу планировали заочно ещё за год до дня самого бракосочетания. Отцы молодых были знакомы и гостили друг у друга.

После обмена ритуальными гирляндами молодые зашли в церковь, где жених оголили голову. Тогда девушка заметила его лысину и наотрез отказалась выходить за него замуж. Но мужчине не мог вернуться домой без жены, поэтому через пару дней женился на простой девушке, дочери нищего продавца овощей Неха Кумари.
Дарья Дмитриева
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