В Японии стеснительность стала причиной задержания безработного

В Японии задержали 42-летнего мужчину, который в течение двух с половиной часов 159 раз позвонил в государственную службу занятости населенного пункта Исиномаки. Сведения о происшествии распространяют СМИ Страны Восходящего Солнца.

Домбровский Сергей

Телефонный оператор подтвердил информацию о том, что звонки поступали с одного номера. Полицейские определили местонахождение нарушителя, задержали гражданина и отправили его в отделение. На данный момент неизвестно, какая участь ожидает мужчину. Правоохранители трактуют его поведение, как хулиганство. После обнародования информации пользователи начали защищать подозреваемого.По мнению юзеров, безработный пострадал из-за чрезмерной скромности. Один из пользователь вспоминает, как у него возникает дрожь по всему телу от одного упоминания о необходимости звонить в Центр занятости. Некоторые люди похвалили японца, поскольку он звонил много раз, желая достичь своей цели. Многие полагают, что безработный имеет коммуникативные проблемы и ему необходимо обратиться за помощью к психологу.