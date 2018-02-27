Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | В Японии стеснительность стала причиной задержания безработного

В Японии стеснительность стала причиной задержания безработного

Вчера, 21:29
В Японии задержали 42-летнего мужчину, который в течение двух с половиной часов 159 раз позвонил в государственную службу занятости населенного пункта Исиномаки. Сведения о происшествии распространяют СМИ Страны Восходящего Солнца.

В Японии стеснительность стала причиной задержания безработного

 

Телефонный оператор подтвердил информацию о том, что звонки поступали с одного номера. Полицейские определили местонахождение нарушителя, задержали гражданина и отправили его в отделение. На данный момент неизвестно, какая участь ожидает мужчину. Правоохранители трактуют его поведение, как хулиганство. После обнародования информации пользователи начали защищать подозреваемого.

По мнению юзеров, безработный пострадал из-за чрезмерной скромности. Один из пользователь вспоминает, как у него возникает дрожь по всему телу от одного упоминания о необходимости звонить в Центр занятости. Некоторые люди похвалили японца, поскольку он звонил много раз, желая достичь своей цели. Многие полагают, что безработный имеет коммуникативные проблемы и ему необходимо обратиться за помощью к психологу. 
Домбровский Сергей
Новости по теме
В центре Москвы безработный избил мужчину и отобрал у него телевизор
В центре Москвы безработный избил мужчину и отобрал у него телевизор

Правоохранители задержали безработного, которого подозревают в избиении гражданина в центре Москвы и краже телевизора. Преступник, представившись «Гришей»

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в 20 изнасилованиях
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в 20 изнасилованиях

Правоохранители Москвы задержали мужчину, которого подозревают в 20 изнасилованиях. Полицейские вышли на его след случайно: они остановили его для проверки

Полицейские Сыктывкара задержали подозреваемого в совершении хулиганских действий
Полицейские Сыктывкара задержали подозреваемого в совершении хулиганских действий

Полицейские Сыктывкара задержали 23-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в совершении хулиганских действий в отношении посетителей одного из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости