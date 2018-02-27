Семейная диета разрушила 12 лет совместного брака

Из-за неудачного похудения жены и удачи в этом деле мужа, супруги развелись после двенадцати лет совместной жизни.

Дарья Дмитриева

Пользователь сайта Reddit обратился к пользователям за советом как вернуть жену. Он рассказал, что он решил усовершенствовать своё 136-килограмовое тело. Мужчина начал больше ходить и считать калории съеденной им еды. Сначала супруга, которая весила не меньше, пошла в спортзал, но после неудачной попытки забросила это дело.Пользователь с ником jimboyt65 рассказывает, что они с женой выходили только, чтоб приобрести готовую еду. Общались же практически постоянно с помощью сообщений. Интимной жизни давно не существует.После первых успехов мужчины женщина и вовсе от него отреклась, написав в социальной сети, что он стал похож на её обидчиков, которые высмеивали её весовые данные. В результате она подала на развод. Мужчине в качестве советов пишут, что не стоит возвращать ленивую женщину, а самому стоит продолжать работать над собой.