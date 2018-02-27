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| | В Техассе хирурги с саперами удалили у мужчины из бедра заряд фейерверка

В Техассе хирурги с саперами удалили у мужчины из бедра заряд фейерверка

Вчера, 21:00
В Техассе хирурги удалили у мужчины из бедра заряд фейерверка.

В Техассе хирурги с саперами удалили у мужчины из бедра заряд фейерверка

 

Несчастный случай с 44-летним мужчиной случился при попытке перезарядить пусковую установку салюта. Один из зарядов не сработал, и мужчина решил перезарядить установку. В этот момент раздался взрыв, и заряд влетел в ногу потерпевшему.

Для извлечения неразорвавшегося снаряда пришлось пригласить пожарных и службу по обезвреживанию взрывоопасных предметов, так как заряд в ноге мог взорваться.

Пострадавший был изолирован от остальных, находившихся в больнице. Для того, чтобы заряд вышел из строя, по рекомендациям приглашенных экспертов, рану залили водой. От электроножа пришлось отказаться, так как от нагревания мог произойти взрыв. После этого извлекли заряд и установили пациенту металлический штифт. Через две недели после успешной операции мужчина был выписан.

Врачами было отмечено, что подобные случаи бывают в основном среди военных. Для них важно понимать, как поступать в таких случаях - как извлекать заряды, чтобы не случилось взрыва.
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