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| | Сотрудники миссии ООН в Сирии обменивают гуманитарную помощь на секс

Сотрудники миссии ООН в Сирии обменивают гуманитарную помощь на секс

Вчера, 20:25
Как сообщает ВВС, сотрудники миссии ООН в Сирии обменивают гуманитарную помощь на секс.

Сотрудники миссии ООН в Сирии обменивают гуманитарную помощь на секс

 

Сотрудники ООН с гуманитарной миссией в Сирии превратили сирийских женщин в секс-рабынь. Еду и прочую гуманитарную помощь работники выдают сирийкам только в том случае, если они окажут им сексуальные услуги. Другими словами – их заставляют оказывать секс-услуги в обмен на продукты.

К тому же, этот факт не стал новостью для ООН. В своем недавнем докладе ООН подтверждает жалобы сирийских женщин и девушек. По словам ООН, для принятия конкретных мер достаточной информации о произошедшем у них нет.

Сирийцы обеспокоены тем, что происходит, и стараются не попадаться на глаза миссии «сексуального рабства». Большинство пострадавших женщин не спешат обращаться с жалобами, боясь сексуальной эксплуатации. Инцидент в Сирии продолжают расследовать.
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