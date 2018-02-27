Как сообщает ВВС, сотрудники миссии ООН в Сирии обменивают гуманитарную помощь на секс.

Сотрудники ООН с гуманитарной миссией в Сирии превратили сирийских женщин в секс-рабынь. Еду и прочую гуманитарную помощь работники выдают сирийкам только в том случае, если они окажут им сексуальные услуги. Другими словами – их заставляют оказывать секс-услуги в обмен на продукты.К тому же, этот факт не стал новостью для ООН. В своем недавнем докладе ООН подтверждает жалобы сирийских женщин и девушек. По словам ООН, для принятия конкретных мер достаточной информации о произошедшем у них нет.Сирийцы обеспокоены тем, что происходит, и стараются не попадаться на глаза миссии «сексуального рабства». Большинство пострадавших женщин не спешат обращаться с жалобами, боясь сексуальной эксплуатации. Инцидент в Сирии продолжают расследовать.