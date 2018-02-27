На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

На Украине в городе Николаеве полицейские в одной из квартир многоэтажного жилого массива обнаружили истощенную до предела женщину-инвалида. Когда правоохранители зашли в соседнюю спальню, то остановились в двери от ужаса.

В комнате на кровати лежала мумия матери женщины-инвалида. Вся квартира была завалена горшками, пустыми банками, пакетами и прочими бытовыми отходами. В жилище много лет отсутствуют газ, свет и вода. Хозяйку в срочном порядке госпитализировали. Даму ждет операционный стол и ампутация конечностей. Заболевание прогрессировало, а его никто не лечил. Полицейские общались с соседями этой квартиры, напомнившей стражам порядка фильмы ужасов. Граждане говорят, что не подозревали о наличии в этом жилище людей.

Домбровский Сергей

На данный момент ведется расследование. Информацию о случившемся распространяют украинские СМИ. В публикациях не указывается, каким образом женщине-инвалиду удалось выжить при данных обстоятельствах.