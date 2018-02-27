Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

Вчера, 19:32
На Украине в городе Николаеве полицейские в одной из квартир многоэтажного жилого массива обнаружили истощенную до предела женщину-инвалида. Когда правоохранители зашли в соседнюю спальню, то остановились в двери от ужаса.

На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

 

В комнате на кровати лежала мумия матери женщины-инвалида. Вся квартира была завалена горшками, пустыми банками, пакетами и прочими бытовыми отходами. В жилище много лет отсутствуют газ, свет и вода. Хозяйку в срочном порядке госпитализировали. Даму ждет операционный стол и ампутация конечностей. Заболевание прогрессировало, а его никто не лечил. Полицейские общались с соседями этой квартиры, напомнившей стражам порядка фильмы ужасов. Граждане говорят, что не подозревали о наличии в этом жилище людей.

На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

 

На данный момент ведется расследование. Информацию о случившемся распространяют украинские СМИ. В публикациях не указывается, каким образом женщине-инвалиду удалось выжить при данных обстоятельствах.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Челябинске возле жилого массива нашли труп мужчины
В Челябинске возле жилого массива нашли труп мужчины

В Челябинске возле многоэтажного жилого массива, расположенного на улице Первая Эльтонская в поселке Чурилово, нашли труп мужчины. Тело обнаружили 7 августа

Жительницу Нижнего Новгорода осудили за убийство матери-инвалида
Жительницу Нижнего Новгорода осудили за убийство матери-инвалида

Жительницу Нижнего Новгорода осудили за убийство матери-инвалида. По сведениям, полученным из Следственного Комитета, женщине дали 10 лет тюрьмы.

В Твери сгорела квартира в многоэтажном доме, есть пострадавшие
В Твери сгорела квартира в многоэтажном доме, есть пострадавшие

На улице Туполева города Тверь 2 сентября произошло возгорание одной из квартир многоэтажного дома. Погибших, к счастью, нет, но пострадала пожилая женщина -

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости