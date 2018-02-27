Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове

Ученик одной из школ в Новой Зеландии рассержен тем, что в учебном заведении ему запрещают носить дуршлаг на голове, когда ему хочется. Руководство школы потребовало снять дуршлаг во время съемок для школьного альбома.

В Новой Зеландии 15-летнему школьнику запретили сниматься с дуршлагом на голове для школьного альбома. Ученик надел данный головной убор для того, чтобы подтвердить свою принадлежность к пастафарианству – пародийной религии против креационизма, приверженцы которой почитают Летающего макаронного монстра за своего бога.Школьника возмутил тот факт, что другим подросткам было позволено сниматься для альбома в своих религиозных уборах. Юный пастафарианец сообщил о данном инциденте в Комиссию по правам человека, требуя защиты прав собственной религии. Школьник возмущен тем, что к его верованию продолжают относится подобным образом, даже несмотря на ту длительную борьбу пастафарианцев, направленную на признание культа официальным на уровне государства.