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| | В небе над Флоридой запечатлели на камеру флот НЛО

В небе над Флоридой запечатлели на камеру флот НЛО

Вчера, 18:56
Жители Флориды зафиксировали на камеру группу странных объектов в небе. НЛО заметили в Майами. Фотографии опубликовали в социальных сетях. Свидетели происшествия верят в то, что Землю посетили визитеры с других планет.

В небе над Флоридой запечатлели на камеру флот НЛО

 

По словам очевидцев, странные объекты в небе над Флоридой располагались на незначительном расстоянии друг от друга. НЛО начали перемещаться в пространстве, образуя круг. Затем летательные аппараты поднялись выше первоначального положения и скрылись в неизвестном направлении. По мнению уфологов, люди в очередной раз столкнулись с пришельцами, посетившими нашу планету. Не все соглашаются с такой точкой зрения. В Сети пользователи спорят о происхождении НЛО, замеченных в Майами.

Специалисты организации MUFON, изучающей информацию о внеземных цивилизациях, не поддерживают мнение юзеров о том, что зафиксированные объекты являются летательными аппаратами пришельцев. По мнению аналитиков, местным жителям удалось запечатлеть китайские фонарики, которые изменили цвет во время съемки с оранжевого на белый.
Домбровский Сергей
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