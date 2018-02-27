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| | Месть за ЧВК «Вагнер»: российские Су-57 показали себя в Сирии лучше, чем ВВС США

Месть за ЧВК «Вагнер»: российские Су-57 показали себя в Сирии лучше, чем ВВС США

Вчера, 18:39

На этой неделе два перспективных российских многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57 нанесли разрушительные точечные удары по террористам, которые базировались в Восточной Гуте.

Однако оказалось, что вместе с боевиками на территории находились и военные инструкторы США, так как именно здесь был расположен тренировочный пункт сирийской оппозиции, которую поддерживают американские власти. В итоге, в результате боевого вылета Су-57, в Восточной Гуте погибло не менее 120 военных из Соединенных Штатов.

Точное число погибших террористов пока остается неизвестным. Однако арабские СМИ уверены: удар Су-57 в Восточной Гуте и гибель американских инструкторов стали ответом России за авиаудар международной коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором. Тогда под удар американских ВВС попали лояльные сирийскому правительству военные силы, среди которых находились бойцы так называемой ЧВК «Вагнер».

Стоит напомнить, что, как заявил глава Центрального командования ВВС США Джеффри Харриган, Соединенные Штаты использовали в ходе этого налета всю свою мощь – стратегические бомбардировщики B-52, ударные БПЛА MQ-9 Reaper, самолеты огневой поддержки AC-130, истребители-бомбардировщики F-15E и вертолеты Apache. Однако атаки действовавших на этой неделе российских истребителей Су-57 оказались успешнее и эффективнее. Собственно, и в битве под Дейр-эз-Зором, когда под обстрел попали и бойцы ЧВК «Вагнер», они и проправительственные сирийские войска также одержали бы победу, если бы американцы сражались честно и открыто, а не устраивали привычные для себя провокации.

Напомним, что тогда жертвами налета стали 14 добровольцев ЧВК. Об этом рассказал Андрей Трошев, которого некоторые СМИ называют главой «вагнеровцев».

«В Сирии погибло 14 добровольцев. А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете и расследований — никто никого не бросил», - заявил он в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже не раз демонстрировали успехи в Сирии в борьбе с террористами. Они на регулярной основе проводят военные операции совместно с сирийскими войсками, лояльными к действующей власти и уничтожают боевиков, которые не только мешают мирной жизни в Сирии, но и угрожают безопасности всего остального мира.


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