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| | Жарившая яичницу на «Вечном огне» девушка получит от Киева 4 тысячи евро

Жарившая яичницу на «Вечном огне» девушка получит от Киева 4 тысячи евро

Сегодня, 17:45
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заставит Киев выплатить денежную компенсацию в размере 4 тысяч евро девушке, которая в 2010 году жарила яичницу на «Вечном огне». Информацию об этом распространяют украинские СМИ.

Жарившая яичницу на «Вечном огне» девушка получит от Киева 4 тысячи евро

 

Дама пыталась доказать, то «Вечный огонь» не символ победы на фашистскими захватчиками, а просто газ. Леди с единомышленниками решила сделать яичницу на памятнике, дабы доказать свою правоту. Полицейские не разделили мнения вандалов и задержали нарушителей. Подозреваемая провела за решеткой более двух месяцев. Дело передали в суд, девушку приговорили к трем годам условного срока. Дама обратилась за поддержкой в ЕСПЧ. Европейские судьи признали правомерность претензий гражданки.

В ЕСПЧ признали факт осквернения «Вечного огня» и правомерность назначения условного срока за нарушение законодательства. Киев же обяжут выплатить 4 тысячи евро хулиганке за то, что она находилась под арестом на один месяц дольше положенного.
Домбровский Сергей
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