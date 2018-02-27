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| | Польское правительство решило оставить советский памятник

Польское правительство решило оставить советский памятник

Сегодня, 17:40
Правительством Ольштына в Польше решено оставить советский памятник, сооружённый в знак благодарности Красной армии за освобождение. Об этом решении стало известно от вице-мэра города Ярослава Сломы.

Польское правительство решило оставить советский памятник

 

После внедрения закона о декоммунизации, всё советское наследие должно быть демонтировано. Но не всё "советское" относится к тоталитарному режиму. Монумент Освобождения относится к памяткам архитектуры и находится под охраной общества по защите памятных строений. Как гарантирует Слома, пока действует закон о защите памяток архитектуры, памятник не снесут.

Также было отмечено, что места захоронений воинов также не намерены демонтировать, так как кладбища должны быть под охраной. В Ольштыне следят за неприкосновенностью к местам захоронения российских солдат после Первой мировой войны и солдат Красной армии.

В связи с принятием поправок к закону о запрете навязывания коммунистических идей, было решено убрать с людных мест советские памятники. Количество таких достигает 450 сооружений по всей Польше. Пока было уничтожено более двадцати памятников солдатам Красной армии.
Дарья Дмитриева
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