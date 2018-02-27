Польское правительство решило оставить советский памятник

Правительством Ольштына в Польше решено оставить советский памятник, сооружённый в знак благодарности Красной армии за освобождение. Об этом решении стало известно от вице-мэра города Ярослава Сломы.

Дарья Дмитриева

После внедрения закона о декоммунизации, всё советское наследие должно быть демонтировано. Но не всё "советское" относится к тоталитарному режиму. Монумент Освобождения относится к памяткам архитектуры и находится под охраной общества по защите памятных строений. Как гарантирует Слома, пока действует закон о защите памяток архитектуры, памятник не снесут.Также было отмечено, что места захоронений воинов также не намерены демонтировать, так как кладбища должны быть под охраной. В Ольштыне следят за неприкосновенностью к местам захоронения российских солдат после Первой мировой войны и солдат Красной армии.В связи с принятием поправок к закону о запрете навязывания коммунистических идей, было решено убрать с людных мест советские памятники. Количество таких достигает 450 сооружений по всей Польше. Пока было уничтожено более двадцати памятников солдатам Красной армии.