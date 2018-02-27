Суд Швейцарии отказался защищать Абрамовича от нападок журналистов

«Свобода средств массовой информации - это один из главных элементов для свободы слова и ее роль трудно переоценить, ведь она связывает государство и общество, помогая обеспечивать контроль за властью на всех ступенях», - заявили журналисты SonntagsZeitung, комментируя вынесенное Федеральным судом Швейцарии решение.
В своем иске Роман Абрамович обратился к швейцарскому суду с просьбой запретить всяческие упоминания о нем в прессе, а уже существующие заметки удалить. Более всего бывшего владельца футбольного клуба «Челси» возмутила статья в местном издании, где говорится о том, что миллиардер провалил попытку на получение вида на жительство в Швейцарии.
Суд также обязал Романа выплатить 5 тысяч швейцарских франков, которые должны погасить судебные издержки. Данное решение весьма необычно, ведь судебный процесс между газетой и россиянином до сих пор продолжается.