Трамп заявил, что мог бы остановить стрелка в школе Флориды даже без оружия

Глава США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в школе Флориды, где погибли 17 человек от пуль 19-летнего стрелка. По словам президента, он мог бы остановить молодого человека, если бы находился там.

Домбровский Сергей

Трамп отмечает, что в экстренных ситуациях каждый человек показывает свои истинные способности. Нельзя предсказать поведение гражданина, загнанного в угол жизненными обстоятельствами. В случае смертельной опасности любой представитель администрации проявит мужество, поэтому лидер США не единственный в своем роде. Трамп заявил, что мог бы проникнуть в здание учебного заведения будучи безоружным. Глава США раскритиковал малодушие полицейских и охранников, забоявшихся войти в школу, увидев вооруженного стрелка.Один из правоохранителей, которого упрекнули в трусости, подал в отставку. Ранее Трамп говорил о необходимости определенных условий для начала конструктивного диалога между США и Северной Кореей.